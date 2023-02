Kobiety przede wszystkim powinny sobie wbić do łba, że "gwałt" to jest wtedy, kiedy zostałyby wzięte siłą, mimo wyraźnego sprzeciwu, lub jego braku, bo ich stan na to nie pozwalał. To jest gwałt, który zostawia ślady na psychice. Natomiast stwierdzenie po czasie, że w sumie to jednak nie miałaś ochoty spać z tamtym gościem, albo że dałaś dupy chłopakowi, żeby się odczepił, ale powinnaś być wtedy asertywna i jest ci z tym Pokaż całość