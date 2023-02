Aktualizacja NCZAS. Jest potwierdzenie z telekomów - blokada rządowa!

PIS w tym momencie przekroczył Rubikon. Podniósł rękę na świętość jaką jest wolny internet, ostatnia ostoja wolności słowa. To zbrodnia której nie wolno wybaczyć i nie wolno pobłażać. I żeby nie było, to samo robił tusk próbując wcisnąć nam ACTA, to samo robi całe światowe lewactwo cenzurując na przykład Twittera i inne platformy społecznościowe. Nie pozwólcie żeby ci zbrodniarze byli u władzy.