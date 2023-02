kiedyś były punki, emo, metal, hiphopowcy itp teraz subkultury to geje, transy, niebinarni, biseksualni itp

wspólny mianownik to to że z tego się wyrasta z wiekiem i wzrostem iq

problem jest w tym że zmiany fizyczne będą w przyszłości nieodwracalne dla dzieciaków szukających teraz atencji w środowisku lgbtqwrty



P.S dużo siedzę na HLTV (csgo) i było już kilka historii młodych dzieciaków najbardziej uderzyła mnie jednak historia 14latka z Norwegii który określał się Pokaż całość