Mi to przypomina typową wiejską mentalność, gdzie Sebastian po roku pracy na Saksach przyjeżdża do PL i kupuje 15 lenią klasę premium, wszystko fajnie, stare baby szepczą między sobą, patrz jaka potęga jak się dorobił, Karyny wzdychają, tymczasem ten co sprzedał, śmieje się do rozpuku bo wie ile kosztuje naprawa klasy premium i tak Sebastian będzie kozak do pierwszej awarii, a potem czeka go bilet miesięczny na zbiorkom.