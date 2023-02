Mentalność kalego w wykonaniu aspirującej klasy średniej ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

1. Jak biedota bierze pożyczki na lichiwarski procent to spoko- tak działa wolny rynek, debile było czytać umowy.

2. Jak oni nabrali kredytów we frankach to trzeba na spokojnie, klauzule abuzowyne*, itp.- RZONT POMUSZ



*klauzule abuzywne, żeby to tak wszystko mądrzej wyglądało