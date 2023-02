Żeby było śmieszniej te ekrany nie są intuicyjne, bo a to nie trafisz w ikonkę, nie ustawisz jak trzeba, ekran się zatnie i nie zarejestruje dotknięcia i tak poprawiasz kilka razy pod rząd nie patrząc na drogę, co czyni te ekrany bardziej niebezpiecznymi niż telefony. Sam kilka razy złapałem się w takich sytuacjach mówiąc sam do siebie, że to niebezpieczne.