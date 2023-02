Stephen Wolfram wyjaśnia działanie chatu GPT-3 [EN]

Dodam ciekawostkę że sam GPT nie jest rewolucją, rewolucją był modle uczenia maszynowego zwany transformers (2017r), ot bardzie rozwinięta metoda uczenia maszynowego, kolejny etap od deep learning, praca openAi w dużej mierze to stworzenie odpowiedniego datasetu, w tej kwestii zastanawia mnie co by było gdyby google zrealizowała swoją pierwotną misje i zdigitalizowała całą wiedzę z książek, ciekawe co z takiej bazy danych by powstało dziś, jaka moc obliczeniowa potrzebna byłaby do stworzenia Pokaż całość