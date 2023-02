Generał z USA: Wyparcie Rosjan z Ukrainy siłą będzie skrajnie trudne

Pan generał Milley jakiś czas temu powiedział że straty(zabici i ranni) Rosji to ok 100 tys ludzi, a ukraińskie "są podobne".

Gdy w jakimś temacie wstawiłem jego wypowiedź to ukraińskie wykopowe trolle stwierdziły że "co on tam wie"(bo co szef połączonych sztabów USA może wiedzieć, prawda? :))), przecież na tt piszą że Ukraińcy stracili 20-30 tys ludzi.

A teraz jeszcze to... straszna onuca ten Milley.