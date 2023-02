Przecież to jest debil. On chciałby, aby dostępne były jedynie samochody elektryczne w kraju, w którym średnia wieku samochodu spalinowego wynosi około 15 lat. I na pewno gościa, który jeździ dzisiaj do pracy 15-letnią Astrą będzie stać na nowego elektryka za 200-tysięcy. Nawet jakby ceny spadły i ta nowa Corsa elektryczna zamiast 160 tysięcy kosztowała 120, to dla większości Polaków pracujących za średnią krajową lub mniej niewiele to zmienia,



