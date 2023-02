Niemcy. "Chrupiące nogi świerszcza". - Odpowiedź na unijne dyrektywy.

to taka ciekawostka dla wszystkich z dupobólem. wg wytycznych FDA od wieeelu lat. w EU bedzie podobnie, chociaz moga byc bardziej wysrubowane.



w masle orzechowym dopuszczalny jest maks 1 wlos gryzoni i do 30 fragmentow owadow

w czekoladzie dopuszczalne jest do 60 fragmentow owadow na 100g produktu



dlaczego? bo nie jestesmy w stanie wyeliminowanie takich "dodatkow" z procesu produkcji. i tyle. tak wiez wszyscy zremy robactwo od zawsze i jakos Wam to Pokaż całość