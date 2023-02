Dlaczego lewactwo zawsze musi czerpać garścami z sowieckiej rosji? Kiedyś sowieci obiecywali ludziom mityczny prawdziwy komunizm, wiedząc z góry, że jest on niemożliwy do osiągnięcia. Teraz lewaki obiecują gruszki na wierzbie w postaci całkowitej zmiany płci (co jest niemożliwe z funkcjonującymi organami rozrodczymi), ale jak efekt jest roczarowujący to winę w imieniu poszkodowanego zwalają na transfobów (jak kgb gdy wymuszało przyznanie się do udziału w spisku gdy wyraziłeś dezaprobatę dla komunizmu.) Teraz Pokaż całość