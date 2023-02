Nowa Afera Hazardowa! Topowa gra w kasynie Totka to ordynarny scam

Gry hazardowe to scam, no kto by sie spodziewał. Weźcie sie do roboty a nie zdrapki, lotta i inne jednorękie bandyty, kapitał bierze sie z pracy a nie hazardu i im szybciej sobie to wbijecie do pustego łba tym lepiej. Nikt Ci nic nie da za darmo, każdy chce Cie wyruchać na każdym kroku, nie ma drogi na skróty.