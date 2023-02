Co do cholery, gdzie są niezależne media? Zmiana kodeksu wyborczego?

Bo niezależne media to są teraz takie stronki o kosmitach i wszystko to, co jest ukrywane w wynikach googla.

No i jeszcze w darknecie możesz szukać wolnych mediów, ale i ten ma problemy z cenzorami świata.



Dla nas jest komuna, żarcie robali, 3 ciuchy na rok maks, #!$%@? ekologia w wersji nazistowskiej i rower.

Po to ta cenzura. A nawet w TVN przykładowej mąki z robali nie byli w stanie zjeść.