Zobaczycie będzie tak, że PIS, który do tego wszytskiego dopuścił żyrując wszelakie antypaństwowe projekty globalistyczne w Polsce jak np. w ustawie o elektromobilności dając miastom ustanawiania dyskryminacyjnej SCT na mocy uchwały będzie szedł do wyborów z hasłami obrony schabowego na stole grając emocjami i stawiając się jako rzekomy obrońca tego co chcą zabrać, a potem i tak to zrobią, bo są hipokrytami. To gra w dobrego i złego glinę.