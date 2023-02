Jak widzę takie historie, to chciałbym żeby obowiązywały kary fizyczne... Co z tego, że to bydle dostanie 2 lata w zawieszeniu... Powinni przywiązać go do pręgierza, zostawić na 2 dni i na koniec wychłostać. Do tego przez pół roku nakaz sprzątania schroniska dla zwierząt.