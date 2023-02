Pytanie tylko, czyj synek, bądź córka... Pierwszy raz od dawna spotykam się z tym, by służby miały zakaz informowania o inicjałach lub chociaż powiecie z którego pochodzili. Kraj z kartonu, ostatnio latał w sieci list gończy za chłopakiem, który miał 9 dni do odsiadki, jego twarz i pełne dane były widoczne, a tutaj? Prawdziwi zwyrodnialcy, których wizerunek jest chroniony na tyle, by społeczeństwo nawet nie wiedziało z jakich okolic byli.