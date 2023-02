Tak, takie będziecie dyktować warunki, że was starzy przegłosują, i wy będziecie #!$%@?ć aż do utraty tchu, żeby państwu starczyło na emerytów, którzy będą chcieli coraz więcej i więcej kosztem młodych - których będzie mniej i mniej w stosunku do emerytów. Nie dość że was okradną i wyżywią tym dziadków, to jeszcze wy dostaniecie cały #!$%@? na strarość, bo na waszą emeryturę, będzie już pracowało 0.8 pracownika, o ile w ogóle emerytury Pokaż całość