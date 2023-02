Niedługo zbankrutują bo ich usługi nie będą już potrzebne. Większość rządów tworzy prawo, które zagwarantuje władzy narzędzia inwigilacji i dostępu do prywatnych wiadomości, jak również pełnej cenzury - to się dzieje powoli, ale się dzieje. W którymś momencie ludzie będący u właszy przyspawają się do stołków i zostaną tam już na pokolenia. A wszystko przy aplauzie zmanipulowanych wyborców, walczących z wyimaginowanymi wrogami albo żyjących w poczuciu winy za wyimaginowane zbrodnie.