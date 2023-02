Pięknie PiS nam kraj zrujnował. Jak ktoś na nich jeszcze ma zamiar głosować to są tylko dwie opcje - albo jest kompletnym idiotą, albo sprzedajną dziwką. Innych możliwości nie ma. To jest realny wskaźnik jaki dobrobyt nam PiS w Polsce zbudował.



Do tej pory naturalną rzeczą było, że poziom zamożności z roku na rok postępował, PiS jako pierwszy w historii zatrzymał ten proces.