Jak radziliśmy sobie bardzo dobrze to sie polakom nie podobało bo było za mało spektakularnie. Nie rozdawali pieniędzy jak #!$%@? więc sobie mądry inaczej naród zmienił ekipę i teraz mają to co mają. Oczywiście motłoch nie zrozumie i kropek nie połączy.

To że jest z czego teraz rozkradać kraj to zasługa poprzedniej ekipy czy wam się to podoba czy nie.