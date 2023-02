To kolejny przykład na to że wszelkie miedzynarodowe konwencje układy są podpisywane tylko żeby uciszyć opinie publiczna a potem nikt ich nie przestrzega.

To też dobry argument dla idiotów ktorzy chcą żeby Ukraina dogadala sie ruskimi podpisala pokój. Przeciez oni juz mieli dwa takie podpisane i gwarantowane przez mocarstwa i ch... z tego wyniknelo