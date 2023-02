"Odradzają też kontrofensywę na Krym w tym roku"

To ile oni czasu tę zabawę z kacapami chcą ciągnąć? 10 lat? Toż to kpina i jakiś żart, że się tak pierd*lą z ruskimi? Na co liczą? Że ich Putin na kolana o wybaczenie poprosi? I skąd oni ludzi do walki z kacapskim motłochem wezmą? Wydrukują w 3d? O co tu chodzi? Niby wiem, że o "wykrwawienie ruskich", ale można to zrobić szybciej i Pokaż całość