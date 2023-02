Ciekawe jak te wszystkie EV by się sprzedawały gdyby nie kampanie marketingowe, a nierzadko wręcz wymuszanie na ludziach kupienie ich poprzez ograniczanie możliwości przemieszczania się dla benzyniaków itp. :>



Przypomina mi to historię ze świetlówkami. Jest sobie taka pewna firma, Philips, która wymyśliła sobie super żaróweczki, takie wow eko energooszczędne. Był tylko jeden problem - nikt ich nie chciał bo były #!$%@?. XD No to, przynajmniej w naszym regionie, dzielna UE zakazała Pokaż całość