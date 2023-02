Była wojna w Libii, potem w Syrii, a niedawno azersko-ormiańska i jakoś nie było szczególnego zaangażowanie Polski, ani tym bardziej obciążenia gigantycznymi kosztami polskiego podatnika. A teraz jest wojna banderowskiej Ukrainy z putinowską Rosją i w Polsce sporą część społeczeństwa ogarnęło poruszenie jakby to dotyczyło bezpośrednio Polaków. Tylko po co?

PS. Tymczasem Węgry nie zapominają o swojej mniejszości na Ukrainie i sprzeciwiają się braniu ich do ukraińskiego wojska do walki na wschodzie