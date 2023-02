W PP chyba to ucięli na podstawie Vat dla ecomerce czy jakoś tak... Z tym że nawet jak teściowa przysłała kartkę z życzeniami i jakąś tam pierdółkę z Kanady na święta to PP zawołała 8,5 ziko. Brałem coś z ali (wysyłka niby z Czech) i też 8,5 dopłaty. W obu przypadkach w kopercie bąbelkowej standardowej wielkości. Najlepsze, że listonosz wtedy to przynosi(nagle się odpłaca?), a nie zostawia awizo na do liście naklejka Pokaż całość