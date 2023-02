Zawsze mnie zastanawia jakim prawem ludzie roszczą sobie prawo do czyjegoś mienia? Możecie płakać ile chcecie, ale to jest sprzęt Austrii i mogą z nim robić co im się podoba. Ciekawe co byście zrobili jak Niemcy zaczęły się rozporządzać Polskimi Abramsami. Nie wiem, ale się domyślam. Albo jakiś facet wszedłby wam do domu i zaczął wynosić wasze rzeczy. Jak wam sie nie podoba zachowanie Austrii to może kupcie czołgi ze sklepu z Pokaż całość