Mnie to nie bawi. Ci ludzie nigdy nie przeprosili za swoje zbrodnie.Żeby tylko wspomnieć:Akcja polska NKWD co najmniej ok 112 000 zamordowanychZbrodnia katyńska ok 22 000 zamordowanychMasakry więzienne NKWD ok 30 000 zamordowanychObława Augustowska co najmniej 2000 zamordowanychOfiary niewoli bolszewickiej ok 20 000Zbrodnie aparatu komunistycznego 1946-56 ok 50 000 zamordowanychA dodatkowo na każdym kroku grożą nam ludobójstwem i