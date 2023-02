tak naprawdę treść artykułu jest mniej dramatyczna niż sugeruje to tytuł. W sumie rozchodzi się o to, żeby tam gdzie się da ograniczać przepływ gazów u znieczulanego pacjenta do 3, a nawet 2l/min. To nic nowego, na współczesnych aparatach już od lat stosuje się tzw. low-flow anaesthesia, bo poza mniejszą emisja gazów do środowiska pozwala ograniczyć zużycie drogich anestetyków wziewnych i zapewnia lepsze nawilżenie gazu. Sam bardzo rzadko używam przepływów powyżej 1l/min. Pokaż całość