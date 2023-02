VAT - najlepszy i najuczciwszy podatek - gdyby go wprowadzić z sensem. Już wyjaśniam jak, na liczbach z dupy.

Znosimy wszystkie podatki, składki, danina, gówna. Dajemy VAT 30% na wszystko. Żadnych 0% na mleczko dla bobasa.



Połowa do budżetu centralnego. Wiadomo - wojsko, Policja, ZUS, realna służba zdrowia dla każdego obywatela, itd.

Połowa do powiatu / gminy, w której dokonano owatowanej transakcji (oni to sobie proporcjonalnie rozdysponują).



Zalety?



1. Mega prostota. Pokaż całość