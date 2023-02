Co za komunistyczne #!$%@?, firmy musza zarabiac aby moc inwestowac i abyscie mieli rope a teraz ze #!$%@? z ESG moze byc coraz gorzej.

A co do zarobkow to patrzy sie na calosc a nie ostatni rok to raz a dwa szukanie i wydobywanie ropy jest #!$%@? drogie i cieszcie sie,ze firmy zarabiaja bo maja na inwestowanie.



Aha prosze nie wyskakiwac z Olrlenem tlyko zoabczyc skad wczesniej bral rope, gdzie rpzetwarzal itd.