Pokaż całość

A nie przyszło ci do głowy, że Rosjanie na pewno do siebie samych nie strzelają w elektrowni Energodar i na pewno nie chcą zniszczyć elektrwoni, którą już od kilku miesięcy uznają za swoją? Co trzeba mieć w głowie, by wierzyć w te bzdury SBU?Właśnie niepokoi od miesięcy ta ogłupiająca propaganda SBU, że Rosjanie sami do siebie strzelają w swojej elektrowni. To może wskazywać, że SBU urabia swoją opinię publiczną,