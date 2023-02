Był jakiś Wykopek który wylądował w gorących z pytaniem: "a co my z tego mamy". Wielu przytakiwało: "NIC!"



Tutaj macie dowód że każda taka operacja oprócz niesienia samej pomocy to gigantyczny dyplomatyczny i wizerunkowy sukces! Coś co dociera nie tylko na okładki ale przede wszystkim bezpośrednio do zwykłych ludzi gdzieś tam w wioskach i miasteczkach.



Równocześnie jesteśmy dzięki naszym prawdziwym takiej klasy służbom w światowej elicie wraz z innymi kilkoma krajami zachodnimi Pokaż całość