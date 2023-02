Promujących wojnę i putina nie wpuszczać, pozostałym dać oświadczenie do podpisania, że nie są za agresywną polityką swojego kraju i załatwione.

Po co mieszać sport do polityki? Idąc dalej, to należałoby być konsekwentnym i rzymianom też zabronić udziału mam rozumieć?

Nie wybieramy sobie narodowości, więc dlaczego kogoś karać bo ktoś z jego kraju coś? Szkoda sportowców którzy mają gdzieś politykę, nie są winnymi tej wojny, trenują całe życie i są pozbawieni możliwości Pokaż całość