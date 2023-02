Coś mi mówi, że wojna na Ukrainie będzie gwoździem do trumny szwajcarskiego przemysłu zbrojeniowego. Nie wyobrażam sobie, żeby w przyszłości ktoś był na tyle głupi, aby kupować uzbrojenie w Szwajcarii.

Jakiś kraj ma np. szwajcarskie działa lub tylko szwajcarską amunicję. Inny kraj na ten napada. Ten mówi do Szwajcarów sprzedajcie nam więcej amunicji bo musimy się bronić, a Szwajcaria na to... sorry, ale jesteśmy neutralni, więc nie możemy wam sprzedać amunicji... 乁 Pokaż całość