Holederscy dziennikarze zlapali Radosław Sikorskiego na przyjmowaniu kasy

Co to za tekst? Każdy kto gdzieś pracuje i dostaje za to wynagrodzenie może być ZŁAPANY na przyjmowaniu KASY?Sikorski jest w tej radzie od 2017 r., dwa lata przed uzyskaniem mandatu europosła. W oświadczeniu majątkowym pokazuje, że jako członek Rady Doradczej konferencji Sir Bani Yas Forum, w każdym z tych lat otrzymał 100 tys. dolarów.Wow naprawdę świetni śledczy w tej Holandii xD