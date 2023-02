Szalona jazda maluchem do tyłu, oryginalna, pełna wersja

Ciekawym zjawiskiem jest też to, że chyba wszyscy ten film odbierają pozytywnie. A gdyby coś podobnego odwalił ktoś teraz, to te same osoby by się pultały że idioci, że zagrożenie, że prawko dożywotnio do zabrania itp. Jakiś psycholog by to pewnie jakoś nazwał. Ale to ciekawe, coś co kojarzy się z naszą młodością zupełnie inaczej się odbiera i inaczej ocenia ludzi.