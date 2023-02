6-latka pogryziona przez psa. Trwa walka o życie dziecka

Psiarze to stan umysłu, trzymać w domu czy na podwórku krwiożerczą bestię zdolną pogryźć ich lub ich dzieci, jednocześnie traktować takie stworzenie na równie z człowiekiem i karać ludzi za zabijanie czy jedzenie tych istot. Psy mają w Polsce status jak krowy w Indiach i oto efekty. Ludzie już nawet do restauracji czy biura potrafią przychodzić z psem, bo boją się, że jak zostaną same w domu to uciekną i pogryzą przechodniów