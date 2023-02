ciekawe kto poleci? wege-julki i homo-niepewni, ktorzy nie generują żadnych dochodów, czy biały heteroseksualny Mireczek.. ale tak właściwie, to co wiemy o Disneyu, kto tam pracuje? Może dziś 90% ludzi to marketing i podobne. Natomiast scenariusze, animacje, efekty itp robi się poprzez outsourcing w danych firmach. Reżyserzy też są niezależni. nie wiem jak to działa...