Nawet tego nie oglądam, bo 500 to HIMMARS to pisowskie brednie dla swoich wyborców, kretynów, 500 zestawów? chyba na całą UE:), przed 2022 USA miała ok. 410 i wystarczało, teraz Polska kupiła 18 zestawów za ok. 10mld, to 500 by kosztowało ok 270mld PLN, kasę chyba od rydzyka by wzięli, czy vat na bułki uszczelnili....banda oszołomów