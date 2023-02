Amerykańska uczennica doniosła na antypolską nauczycielkę

Niezła manipulacja, a w komentarzach widzę że wykopki łykają xD. Babka nie wspomniała słowem o holokauście, jedyne co zrobiła to słuszne poprawienie błędnej wypowiedzi uczennicy. Uczennica stwierdziła że Polska nie ma historii antysemityzmu, do której to tezy obalenia wystarczy jeden przykład, choćby Jedwabne. I to jedyne co zrobiła nauczycielka, podała przykłady które przeczą wersji uczennicy, ta natomiast się spłakała i rozkręciła aferę, a wykopkom wystarczy napisać "antypolska" w tytule znaleziska i już Pokaż całość