Sporo Bolagów nie wie, że w ogóle płaci jakieś podatki, a pinset plus to rząd skądś wyciąga i daje, oni w to autentycznie wierzą, że tak jest, nie wiedzą że by im to "dać" trzeba im zabrać i pomniejszyć o koszta obsługi. To o czym my mówimy. Bankster z WBK Morawiecki dobrze o tym wie i jego celem jest zbudowanie "nowego fiskalnego porządku świata", gdzie Polacy mają być konsumentami wielkiego kapitału i Pokaż całość