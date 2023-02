Przecież to nic innego jak zachęcanie patologi do laszych wybryków. Pominę wycenę życia ludzkiego i kwestię, że gówniara prawie zabiła dwie kolejne osoby w tym niemowlę. Jak poryty trzeba mieć beret by wadząc 15 letnią gówniarę za kółko i to na krętej szosie? Do czego w tym wieku potrzebna jej technika jazdy, jak ona obsługi pedałów nie znała? Na gokarty należało z dzieckiem pójść.