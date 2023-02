Większość lasów na Mazurach za PISu została wycięta. Gdyby to się działo za Tuska to PISowskie szczekaczki Kanie, Rachonie, Sakiewicze, Kłeczki syny SBeka darłyby ryja od Odry po Bachmut aż do Władywostoku. Teraz gdy to się dzieje za PISu to zaskakująco dziwnie tylko Konfederacja drze w tej sprawie i to ostro. Dziwne że reszta "opozycji" siedzi cicho w tej ważnej sprawie dla ich jakby to powiedzieć lewicowego elektoratu...