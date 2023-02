Wylewacie pomyje na lekarkę, która tylko głośno powiedziala to o czym przecież wszyscy wiemy - jak działa nasz system opieki zdrowotnej. To nie lekarze, którzy przyjmują rodzinę są winni tylko niewydolna służba zdrowia i kilkumiesieczne a nawet kilkuletnie kolejki do specjalistów, operacji itp. W Krakowie dla dziecka chorego na astmę termin do pulmonologa jest na 12 m-cy! To normalne że takie realia prowadzą do nadużyć bo każdy chce się jakoś gdzieś wbić, Pokaż całość