Sąd stosuje kary przewidziane w kodeksie. Chcecie wyższych kar to nowelizacja kodeksu karnego (drogowego, cywilnego) jest w gestii rządzących.



Rzadzacy jakoś nie chcą zaostrzac kar tylko ich tuby propagandowe piszą o „skandalach”.



PiS zwyczajnie nic nie zrobił w kwestii zwiększenia odpowiedzialności karnej za jazdę po pijaku- chcesz wyższych wyroków to uderzaj do nich.