nie wiem jak z Albanczykami, ale ani czarni ani arabowie nie sa jednorodna grupa, i w krajach europejskich nie wystepuja wszedzie reprezentujac te same problemy. Stad np spolecznosc czarnych imigrantow we Francji niekoniecznie powinna byc sensowna podstawa do tego jak postrzegamy czarnych Brytyjczykow, ergo czasami faktycznie mozna sie przyczepic do tego stereotypowego myslenia.