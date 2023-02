"Etyka ówczesnego starożytnego świata była na wskroś egoistyczna, sankcjonowała wyzysk i ucisk niezdolnych do obrony i słabszych. Na tej etyce opierała się instytucja niewolnictwa oraz stosunek nie tylko do niewolników, ale również do ludzi niedołężnych i kalek, a także kobiet i dzieci. Miłosierdzia nie tylko nie znano,ale nawet nie miano dla niego zrozumienia. Szpitali i przytułków poganie nie posiadali. Etyka starożytna była ściśle związana z panującą wówczas formacją niewolniczą – było to typowe sprzężenie zwrotne, etyka stanowiła integralną część nadbudowy niewolnictwa, a z drugiej strony umacniała je i utrwalała. Życie rodzinne i seksualne również było zwyrodniałe, dawne ideały prostego i surowego życia, które panowały w Rzymie w pierwszym okresie republikańskim,przestały odpowiadać zamożnym nobilom, którzy za wszelką cenę dążyli do wzbogacenia się i luksusu, nie licząc się z żadnymi normami etycznymi. Prawdziwą plagą Rzymu stały się skandale erotyczne i rozwody, które bardzo się w tym okresie rozpowszechniają.