On siedział 5 lat. Po latach nagrano jak kobieta przyznaje się do fałszywego oskarżenia o gwałt. To pozwoliło na wykreślenie byłego futbolisty z rejestru gwałcicieli, a ją zobowiązało do zwrotu 1,5 mln dolarów niesłusznego odszkodowania. Nie została jednak skazana za fałszywe oskarżenie [eng].