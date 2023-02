No i? Większość z Was reagowała by podobnie. Normalni ludzie nie są przygotowani na stres przebywania w strefie walk.



Za jakiś czas się przyzwyczaji i przestanie w ogóle reagowac i później będziemy się z Was śmiać że nie potraficie być tak dzielni jak różowy pasek.



Dziewczyna poszła tam gdzie zabłąkana rakieta może zakończyć jej życie. Zamiast się z niej śmiać powinniście ją podziwiać.