Mnie zastanawia co na to lobby paliwowe? Czy oni oślepli. Przecież takie zakazy i coraz to mocniejsze normy to mniej aut i mniejsza konsumpcja paliwa. Czy ktoś tam liczy odpowiednio pieniądze. Podnoszenie cen paliwa to nie żadne rozwiązanie bo kiedyś magiczna bariera pęka i ludzie go po prostu nie kupią. Sprawa kolejna ja mam zbawić świat swoim starym dieslem a pejet czy chińczyk codziennie wali do rzeki i oceanu tysiące ton śmieci Pokaż całość